Ryanair набирає українських пілотів та бортпровідників, щоб одразу відновити роботу в Україні

Авіакомпанія Ryanair набирає велику кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.

Про це заявив гендиректор компанії Майкл ОʼЛірі, пише Reuters.

За його словами, Ryanair готовий відновити польоти в Україні тільки-но це стане безпечним.

«Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно», — сказав ОʼЛірі.