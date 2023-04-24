В Ірпені зносять будинок з одним із графіті Бенксі. Малюнок збережуть

У місті Ірпінь Київської області зносять будинок, на якому розміщено одне з графіті британського анонімного художника Бенксі. Малюнок демонтують і збережуть.

Про це 24 квітня в етері телемарафону заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Ідеться про графіті, на якому зображена гімнастка — вона стоїть на пробоїні від влучення в будинок снаряда, адреса — вулиця Северинівська, 158.

«Ми потім будемо дивитися, чи [залишити малюнок] на цьому місці, чи його буде перенесено. Ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, біля будинку буде артобʼєкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити», — сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин в етері національного телемарафону в понеділок удень.