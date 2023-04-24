В Ірпені зносять будинок з одним із графіті Бенксі. Малюнок збережуть

У місті Ірпінь Київської області зносять будинок, на якому розміщено одне з графіті британського анонімного художника Бенксі. Малюнок демонтують і збережуть.
Про це 24 квітня в етері телемарафону заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Ідеться про графіті, на якому зображена гімнастка — вона стоїть на пробоїні від влучення в будинок снаряда, адреса — вулиця Северинівська, 158.
«Ми потім будемо дивитися, чи [залишити малюнок] на цьому місці, чи його буде перенесено. Ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, біля будинку буде артобʼєкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити», — сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин в етері національного телемарафону в понеділок удень.
- У лютому стало відомо, що на роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax. Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки реагуватиме група охорони.
- Роботи Бенксі зʼявилися в українських містах восени 2022 року. 2 грудня киянин вирішив зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті Бенксі «Жінка в протигазі», а потім продати. Чоловіка затримали після того, як він зрізав графіті та загорнув у плівку. Проте завантажити роботу в машину він не встиг — зʼявилася поліція.