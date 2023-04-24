Україна евакуює своїх громадян із Судану

Міністерство закордонних справ, посольство України в Єгипті та інші відомства проводять евакуацію українців із Судану.
Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, уже є список з українських громадян, які хочуть виїхати із Судану. Зараз розробляють логістичні маршрути, щоб безпечно вивезти їх із зони бойових дій. МЗС і посольство підтримують звʼязок із міжнародними партнерами.
Українці в Судані можуть звернутися по допомогу до:
- посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected];
- почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;
- МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]
Деталі евакуації поки що не розголошують.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити у країні демократію.
- У той же день стало відомо, що в міжнародному аеропорту Хартуму був пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp. 36 співробітників перевезли в безпечне місце, проте МЗС не повідомляло про їх евакуацію.
- Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія Судану із 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.