Україна евакуює своїх громадян із Судану

Міністерство закордонних справ, посольство України в Єгипті та інші відомства проводять евакуацію українців із Судану.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, уже є список з українських громадян, які хочуть виїхати із Судану. Зараз розробляють логістичні маршрути, щоб безпечно вивезти їх із зони бойових дій. МЗС і посольство підтримують звʼязок із міжнародними партнерами.

Українці в Судані можуть звернутися по допомогу до:

посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected];

почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;

МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]

Деталі евакуації поки що не розголошують.