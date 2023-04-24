Уночі безпілотники атакували нафтобазу на окупованій Луганщині, а також Підмосковʼя та Бєлгород

У тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині вночі безпілотник атакував нафтобазу, після чого там виникла пожежа. Це сталося близько третьої години ночі, як і атака в Севастополі.

Окупанти кажуть, що пожежу змогли ліквідувати до 05:40, жертв і постраждалих немає.

Ровеньки розташовані за 60 кілометрів від кордону з рф. До прикордонного пункту «Новошахтинський кордон» і Ростовської області можна доїхати машиною за одну годину (62–67 кілометрів залежно від маршруту).

Окрім вибухів на окупованій Луганщині та в Севастополі, безпілотник атакував Підмосковʼя.

Російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на силовиків повідомляло про падіння під Москвою безпілотника з вибухівкою.

Росіяни пишуть, що БпЛА знайшли влісосмузі в Богородському окрузі Підмосковʼя.

Також безпілотники масово атакували Бєлгородську область — лише за вчорашній день туди залетіли чотири БпЛА.