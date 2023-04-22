Росіяни почали допитувати громадян Фінляндії при вʼїзді до рф. Це почалося після вступу країни в НАТО

Громадян Фінляндії тепер стали уважніше допитувати на російському кордоні при вʼїзді в рф.
Фінське видання Yle пише, що уважніше допитувати фінів стали після того, як країна вступила в НАТО. Громадянин Фінляндії допитують як прикордонники, так і люди в цивільному одязі. Виданню вже відомо про щонайменше чотири факти допитів чоловіків.
Один із допитаних сказав, що його розпитували про звʼязки з фінською армією. «Запитували про військові речі, звання, місце служби в армії та чи є в мене знайомі у фінській армії», — розповів він.
Також росіяни хотіли отримати доступ до даних смартфонів громадян Фінляндії, питали про їхні контакти в росії та уважніше перевіряли цілі візиту.
- 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО. У росії казали, що вступ країни зробить її «законною мішенню». Такі ж погрози лунали на адресу Швеції, яка готується стати членом НАТО.
- Видання Bloomberg писало, що НАТО поки не планує розміщувати у Фінляндії бойові групи — з огляду на великі можливості та досвід країни в захисті своєї території.