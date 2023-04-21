Обвинуваченому у вбивстві Кирила Тлявова пом’якшили запобіжний захід

Суд помʼякшив запобіжний захід обвинуваченому в ненавмисному вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова, колишньому поліцейському Івану Приходьку. Цілодобовий домашній арешт змінили на нічний.
Про це повідомив адвокат Приходька Віктор Чевгуз.
Іншим трьом обвинуваченим запобіжні заходи продовжили на два місяці: Дмитро Кривошей та колишній поліцейський Володимир Петровець під заставою, а син Петрівця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, — під зобов’язанням матері.
Змінити запобіжний захід і Приходько, і захисник просили через необхідність працевлаштування. Прокурори вимагали продовжити цілодобовий домашній арешт.
- 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому Київської області двоє правоохоронців — Іван Приходько та Володимир Петровець — «пристрілювали» рушницю, одна куля влучила у двір, де грався пʼятирічний хлопчик Кирило Тлявов.
- Дитину доставили із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки до реанімаційного відділення лікарні. 3 червня дитина померла.
- У Нацполіції зазначили, що в результаті розслідування за фактом вбивства Тлявова притягнули до відповідальності 12 працівників поліції. З них шістьох керівників районного відділу поліції звільнили з посад.