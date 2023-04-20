Естонія відправить Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм — за програмою ЄС про мільйон снарядів

Естонія відправить Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм — за програмою ЄС про поставку мільйона снарядів.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Також Естонія безоплатно передає ЗСУ прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.
20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.
- 19 квітня видання Politico написало, що Франція та Польща влаштували суперечку через те, що в ЄС не можуть домовитися про реалізацію плану з поставок Україні мільйона боєприпасів. Посли країн-членів ЄС не можуть вирішити, які компанії отримають контракти від Євросоюзу — лише місцеві чи також ті, які не входять до блоку. Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії з таких країн, як США та Велика Британія. Франція хоче зберегти гроші в межах блоку, чим дратує деяких своїх співвітчизників з ЄС.