Державне космічне агентство України припускає, що спалах у Києві — це падіння метеорита з потоку Лірид

Державне космічне агентство України пише, що найімовірніша причина вчорашнього спалаху над Києвом — це падіння метеорита з потоку Лірид.
Шлейф комети Тетчер залишає за собою метеорний потік Ліриди. Через цей шлейф Земля проходить кожного року у квітні. Цьогоріч наша планета ввійшла в нього 15 квітня, а вийде 29 квітня. Пік зорепаду прогнозують на 21 квітня.
Ліриди — це швидкі та яскраві метеори, які не залишають довгих слідів, проносячись крізь атмосферу Землі, а натомість спричиняють яскраві спалахи в небі.
- Ввечері 19 квітня над Києвом та областю було видно яскравий спалах. Після цього оголосили тривогу.
- Тоді очільник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що «НЛО» у Києві — це робота протиповітряної оборони. Пізніше він видалив пост і закликав дочекатися офіційної інформації від Повітряних сил ЗСУ.
- У Київській військовій адміністрації (КМВА) зазначили, що, попередньо, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA, а повітряну тривогу оголосили, щоб уникнути жертв від падіння уламків.
- Повітряні сили також заявили, що спалахи над Києвом повʼязані з падінням супутника або метеорита, але додали, що дані уточнюються.
- NASA спростувало інформацію про те, що їхній супутник міг бути причиною спалахів над Києвом. Там наголосили, що супутник RHESSI все ще перебував на орбіті, коли над Києвом побачили спалахи.
- Згодом керівник КМВА Сергій Попко повідомив, що військова адміністрація наразі не встановила природу спалаху над Києвом, і наголосив, що це не був ані ракетний обстріл, ані робота ППО, ані падіння супутника.
- У Головному центрі спецконтролю ввечері 19 квітня зафіксували «високоенергетичну акустичну подію» з епіцентром у Київській області та припускають, що спалах повʼязаний із входом в атмосферу космічного тіла.