Польща почала будівництво електронного барʼєра на кордоні з росією

Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією, пише RMF 24.
Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, пише «Європейська правда» з посиланням на RMF 24.
«Розпочато будівництво електронного барʼєра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з росією», — повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський.
Загальна протяжність барʼєра становитиме 199 кілометрів. На ньому будуть встановлені системи камер і датчиків руху. Він охопить весь сухопутний кордон Польщі з Калінінградською областю росії.
Сам барʼєр розділять на 12 функціональних секцій. Загалом на ньому буде близько 2 000 стовпів для відеоспостереження, 3 000 відеокамер і 700 км кабелів. За словами Камінського, кордон із росією буде неймовірно сучасним — як новий барʼєр на кордоні з Білоруссю.
- Польща будувала стіну на кордоні з Білоруссю з січня 2022 року. Очікувалося, що загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 млрд грн). Наприкінці червня там заявили, що повністю добудували паркан.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.