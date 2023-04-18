Польща почала будівництво електронного барʼєра на кордоні з росією

Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією, пише RMF 24.

Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, пише «Європейська правда» з посиланням на RMF 24.

«Розпочато будівництво електронного барʼєра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з росією», — повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський.

Загальна протяжність барʼєра становитиме 199 кілометрів. На ньому будуть встановлені системи камер і датчиків руху. Він охопить весь сухопутний кордон Польщі з Калінінградською областю росії.

Сам барʼєр розділять на 12 функціональних секцій. Загалом на ньому буде близько 2 000 стовпів для відеоспостереження, 3 000 відеокамер і 700 км кабелів. За словами Камінського, кордон із росією буде неймовірно сучасним — як новий барʼєр на кордоні з Білоруссю.