SpaceX відкрила передпродаж на пальник у формі ракети Starship. Він коштує $175

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX відкрила попереднє замовлення на газові пальники Starship Torch у формі найпотужнішої у світі ракети. Його ціна — $175.

Пальник створили в масштабі 1:200 від розміру ракети Starship. Ним можна розтоплювати сир, підсмажувати стейки, запалити свічки чи камін.

SpaceX

Starship Torch має запобіжник і функцію регулювання вогню. Пальник можна заправляти стандартними балонами з газом, але вони не йдуть у комплекті.