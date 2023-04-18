SpaceX відкрила передпродаж на пальник у формі ракети Starship. Він коштує $175

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX відкрила попереднє замовлення на газові пальники Starship Torch у формі найпотужнішої у світі ракети. Його ціна — $175.
Пальник створили в масштабі 1:200 від розміру ракети Starship. Ним можна розтоплювати сир, підсмажувати стейки, запалити свічки чи камін.
Starship Torch має запобіжник і функцію регулювання вогню. Пальник можна заправляти стандартними балонами з газом, але вони не йдуть у комплекті.
- Starship Torch зʼявився в магазині SpaceX 17 квітня, коли мав відбутися запуск Starship. Однак цього дня довелося відкласти політ ракети через те, що замерз клапан тиску.
- У березні автокомпанія Ілона Маска Tesla випустила на продаж лімітовану партію брендованого пива під назвою Giga Bier. Набір із трьох пляшок по 330 мл та з вмістом алкоголю 5% коштує €89.
- Ілон Маск анонсував випуск власного пива ще 2021 року. Це не єдиний алкоголь, який продавала Tesla — у 2020 році компанія продавала брендовану текілу по $250 за пляшку 750 мл. Серед інших нетипових для автовиробника продуктів були кіберсвисток та дитячий квадроцикл у стилі пікапа Cybertruck.