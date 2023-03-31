Tesla випустила лімітовану партію пива. Набір із трьох пляшок коштує €89

Американська автокомпанія Ілона Маска Tesla випустила на продаж лімітовану партію брендованого пива під назвою Giga Bier. Набір із трьох пляшок по 330 мл та з вмістом алкоголю 5% коштує €89.

На сайті Tesla вказано, що пиво зварене в Берліні з «ексклюзивного сорту Cyberhops і має нотки цитрусових, бергамоту та солодких фруктів».