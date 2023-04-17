Офіс генпрокурора перевіряє зізнання «вагнерівців» про масові вбивства дітей та цивільних у Бахмуті й Соледарі

Офіс Генпрокурора перевіряє факти вчинення воєнних злочинів командирами та учасниками «ПВК Вагнера», про які стало відомо після публікації відео Gulagu.net.

На відео росіяни розповідають про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також військовополонених Збройних сил України.

Прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактами порушення законів та звичаїв війни.

«Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені в межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка», — ідеться у повідомленні.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, у разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей, потрібно вжити всіх необхідних заходів реагування. Він нагадав, що лише за офіційними даними через війну в Україні загинули 470 дітей, 407 — зникли безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором.