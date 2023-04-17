Gulagu.net оприлюднив свідчення «вагнерівців», які убили сотні цивільних у Соледарі та Бахмуті. Офіс президента відреагував

Російський проєкт Gulagu.net опублікував відео із зізнаннями вʼязнів із «ПВК Вагнера» про вбивства дітей у Бахмуті та Соледарі. Злочинці наразі перебувають у росії.

Ідеться про свідчення ексзасудженого з Саратовської області Азамата Улдарова (помилуваний указом президента рф від 23.08.22 р.) та ексзасудженого з Воронезької області Олексія Савічева (помилуваний указом путіна від 02.09.2022 р.).

Протягом тижня вони давали свідчення під час відео- та аудіоопитувань і повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну подробиці про розстріл понад 20 українських дітей і підлітків, підривання ями з понад 50 пораненими полоненими та «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачищення житлових будинків із убивством всіх, зокрема дітей.

Один із «вагнерівців» зізнається, що «вистрілив 5-річній дівчинці в голову».

«Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5—6-річній дівчинці контрольний... Ми йшли 150 «вагнерівців» і вбивали всіх — жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, зокрема маленьких», — каже він.

За словами росіян, від Пригожина надійшла команда зачистити Бахмут та Соледар, тому вони без розбору стріляли в кожного.

Улдаров також розповів, що в березні він «зачистив» підвал багатоповерхівки в Бахмуті з 300—400 цивільними, де було 40 дітей.

На питання, скількох беззбройних мирних жителів у лютому 2023 року вони вбили, Савічев відповів, що 15-річних українців «важко назвати мирними жителями».

Обидва екскомандири підрозділів «ПВК Вагнера» також розповіли, що особисто Пригожин віддавав злочинні накази про розстріли і вбивства і схвалював терористичні методи й жорстокість.

Один із окупантів також розповів, що якось «вагнерівці» напилися й узяли в полон 15 «кадировців», оскільки ті не хотіли воювати.

Савічев також сказав, що бойовикам «ПВК Вагнера» погрожували вбивством, якщо вони будуть спілкуватися з журналістами.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після публікації цього відео заявив, що росія — це «нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу».

«Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обовʼязково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх», — наголосив Єрмак.