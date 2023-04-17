У фіналі «Євробачення-2023» виступлять українські артисти. Його відкриють минулорічні переможці Kalush Orchestra

У фіналі «Євробачення-2023» виступатимуть запрошені українські артисти: Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

Пісенний конкурс проведуть 13 травня у Ліверпулі, Велика Британія від імені України. На сцену українські виконавці вийдуть під час Параду прапорів 26 країн-фіналістів.

Гранд-фінал «Євробачення» відкриють переможці минулорічного шоу Kalush Orchestra. Вони та інші українські артисти виконають свої конкурсні пісні у новому аранжуванні — їх поєднають з класичними британськими хітами.