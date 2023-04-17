У фіналі «Євробачення-2023» виступлять українські артисти. Його відкриють минулорічні переможці Kalush Orchestra

У фіналі «Євробачення-2023» виступатимуть запрошені українські артисти: Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.
Пісенний конкурс проведуть 13 травня у Ліверпулі, Велика Британія від імені України. На сцену українські виконавці вийдуть під час Параду прапорів 26 країн-фіналістів.
Гранд-фінал «Євробачення» відкриють переможці минулорічного шоу Kalush Orchestra. Вони та інші українські артисти виконають свої конкурсні пісні у новому аранжуванні — їх поєднають з класичними британськими хітами.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
- Від України на конкурс поїде гурт Tvorchi. Підготовка до їхнього виступу та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштуватимуть майже 3 мільйони гривень.