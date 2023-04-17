У «Києві Цифровому» проголосували за нові топоніми — результати

У застосунку «Київ Цифровий» завершилося голосування за перейменування 27 міських обʼєктів, нинішні назви яких повʼязані з рф та її сателітами.
Кияни хочуть змінити назву Повітрофлотського проспекту й однойменної вулиці на рекомендований експертною комісією варіант «Повітрянофлотський» і «Повітрянофлотська». За таке перейменування вулиці проголосували 62% опитаних, а за зміну назви проспекту — 38%. Інші 30% хотіли, аби цей проспект називався «Європейського Союзу».
Ще один київський проспект мешканці столиці хочуть називати на честь Європейського Союзу (44%), а саме нинішній проспект Правди. У цьому районі вже є житловий масив «Варшавський», є проспекти Свободи, Георгія Гонгадзе, Василя Порика, вулиці Родини Крістерів і Всеволода Змієнка, зʼявиться станція метро «Варшавська».
Щодо інших топонімів голосували так:
- сквер імені Чкалова — Літературний (42%);
- вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова (34%, 31% голосів мав варіант «Дмитра Донцова»);
- 1-й провулок Крилова — Бахмутський (75%);
- 2-й провулок Крилова — Джмелиний (58%);
- 3-й провулок Крилова — Щучий (48%);
- вулиця Лермонтовська — Сергія Виноградського (29%, ще 26% віддали голос за варіант «Володимира Турця»);
- вулиця Пржевальського — Володимира Кубійовича (29%, ще 24% голосів отримала назва «Андрія Норова»);
- парк імені генерала Потапова — парк Дмитра Сидорка (30%, ще 28% за Гетьмана Петра Дорошенка);
- вулиця Комбінатна — Дениса Рачінського (36%);
- вулиця Отто Шмідта — Володимира Мономаха (51%);
- парк імені Пушкіна — Івана Багряного (36%);
- вулиця Совхозна — Дунайська (48%);
- вулиця Бажова — Сергія Набоки (31%);
- вулиця Михайла Драгомирова — Андрія Верхогляда (69%);
- провулок Ватутінський — Зазимський (54%);
- вулиця Спартаківська — Бахчисарайська (59%);
- сквер імені Феодори Пушиної — Воїнів ОУН (46%, також 41% киян проголосували за варіант «Героїв Ірпеня»);
- сквер Трудової слави — Павла Горянського (38%, а 37% — за варіант «Святослава Шрамченка»);
- вулиця Гвардійська — Карпатської Січі (74%);
- вулиця Миколи Краснова — Гетьмана Кирила Розумовського (45%);
- вулиця Травнева — Качина (71%);
- вулиця Олександра Блока — Майка Йогансена (21%);
- вулиця Маяковського — Тараса Коваля (32%, ще 28% «за» Юрія Дрогобича);
- парк «Таращанець» — Таврійський (39%).
Більшість назв, які обрали жителі Києва, рекомендувала експертна комісія. Тепер їх має затвердити комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій.
- 21 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії».
- У жовтні 2022 року комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій вирішила перейменувати 44 топоніми, назви яких повʼязані з росією. Серед них Московський провулок, вулиці Карла Маркса, Клари Цеткін, Краснодарська, Майкопська та Жигулівська.
- На початку вересня Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Назву змінить проспект Героїв Сталінграду — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка. Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.