У Києві перейменували ще 38 вулиць. Замість проспекту Героїв Сталінграда зʼявиться проспект Володимира Івасюка

Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Також назви змінять і дві площі.

Про це у своєму Telegram-каналі написала депутатка Київської міськради Ксенія Семенова.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив про перейменування вулиць Московської та Волгоградської. Також назву змінить проспект Героїв Сталінграда — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка.

Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.