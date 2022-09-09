У Києві перейменували ще 38 вулиць. Замість проспекту Героїв Сталінграда зʼявиться проспект Володимира Івасюка

Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Також назви змінять і дві площі.
Про це у своєму Telegram-каналі написала депутатка Київської міськради Ксенія Семенова.
Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив про перейменування вулиць Московської та Волгоградської. Також назву змінить проспект Героїв Сталінграда — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка.
Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.
- 25 серпня Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування 95 вулиць, провулків і площ, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Наприкінці червня у застосунку «Київ Цифровий» закінчилося голосування за перейменування міських обʼєктів, чиї назви повʼязані з росією та її сателітами.