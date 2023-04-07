У застосунку «Київ Цифровий» можна обрати нові назви для 27 обʼєктів — їх дерусифікують

У застосунку «Київ Цифровий» розпочалось голосування за перейменування 27 міських обʼєктів, чинні назви яких повʼязані з росією та її сателітами.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, парк імені Генерала Потапова, сквери імені Чкалова та Трудової слави.

Крім того, змінять назви вулиці Совхозу, Спартаківська, Миколи Краснова, Комбінатна, Гвардійська, Отто Шмідта, Бажова, Травнева, Олександра Блока, Салтикова-Щедріна, Пржевальського, Михайла Драгоманова, Маяковського, Повітрофлотська та Лермонтовська.

Опитування триватиме до 16 квітня. Потім електронна система підрахує остаточні результати, їх передадуть на розгляд Київради.

Пройти опитування можуть громадяни, які ідентифікували себе через Bank ID.