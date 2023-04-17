Пʼять членів «Великої сімки» уклали угоду, щоб витіснити росію з міжнародного ринку ядерної енергії

Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція оголосили про угоду, яка має на меті витіснити росію з міжнародного ринку ядерної енергії.
Про це повідомили у британському уряді.
Пʼять країн «Великої сімки» домовилися розвивати спільні ланцюжки безпечних поставок уранового палива, які ізолюють росію, та інвестувати у чисті, дешеві та безпечні джерела енергії. Країни також погодилися прискорити поетапну відмову від викопного палива, зокрема, вугілля.
«Угода стане основою для того, щоб повністю витіснити путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якнайшвидше, щоб позбавити його ще одного джерела фінансування варварського нападу на Україну», — йдеться у заяві британського уряду.
- У січні 2023 року Велика Британія створила Фонд ядерного палива. На виробництва атомної енергії витратять до £75 мільйонів. Уряд Сполученого Королівства хоче забезпечити до 24 ГВт ядерної енергії до 2050 року.
- Наприкінці лютого сім енергоблоків українських атомних електростанцій повністю перевели на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB. У 2024 році на ньому працюватимуть усі 15 енергоблоків.