ПЦУ привезла в Україну Благодатний вогонь

Представники Православної церкви України (ПЦУ) привезли Благодатний вогонь із Єрусалиму.

Про це «Бабелю» повідомили представники громадській організації «Волинського братства Святого Володимира Великого», які були задіяні у передачі вогню від Польської православної церкви.

Вогонь їхав з Варшави і вирушить до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку, після чого його передадуть до всіх храмів ПЦУ. Ось фото передачі вогню у Варшаві.

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Благодатний вогонь доставляли з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого».