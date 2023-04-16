ПЦУ привезла в Україну Благодатний вогонь

Представники Православної церкви України (ПЦУ) привезли Благодатний вогонь із Єрусалиму.
Про це «Бабелю» повідомили представники громадській організації «Волинського братства Святого Володимира Великого», які були задіяні у передачі вогню від Польської православної церкви.
Вогонь їхав з Варшави і вирушить до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку, після чого його передадуть до всіх храмів ПЦУ. Ось фото передачі вогню у Варшаві.
Благодатний вогонь доставляли з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння «Волинського братства Святого Володимира Великого».
- 15 квітня у Старому місті Єрусалима у Храмі Гробу господнього у Велику суботу, напередодні Великодня, зійшов Благодатний вогонь. Церемонію сходження очолював Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ. Біля храму збиралися тисячі християн, навіть були незначні сутички. Доступ до храму, однак, обмежили через занадто великий потік людей. Всередину пустили 1 800 вірян, включно з журналістами.
- О 22:18 УПЦ Московського патріархату заявила, що нібито привезла в Україну Благодатний вогонь із Єрусалиму, хоча у своєму ж повідомленні вказала, що його тільки везуть з Румунії в Чернівці, а звідки по єпархіях та в Києво-Печерську лавру.
- 16 квітня митрополит ПЦУ Епіфаній проводитиме службу в Києво-Печерській лаврі.