УПЦ МП заявила, що привезла в Україну Благодатний вогонь із Єрусалиму

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) заявила, що нібито привезла в Україну Благодатний вогонь із Єрусалиму, хоча у своєму ж повідомленні вказує, що його тільки везуть у Чернівці.

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Вогонь доправили до міста Сучава (Румунія) — о 21:15 делегацію УПЦ МП там зустріли священнослужителі Чернівецької єпархії. З Чернівців святиню передадуть у Києво-Печерську лавру та в єпархії УПЦ МП.

Православна Церква України і Українська Греко-Католицька Церква про прибуття вогню поки не повідомили.