УПЦ МП заявила, що привезла в Україну Благодатний вогонь із Єрусалиму

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) заявила, що нібито привезла в Україну Благодатний вогонь із Єрусалиму, хоча у своєму ж повідомленні вказує, що його тільки везуть у Чернівці.
Вогонь доправили до міста Сучава (Румунія) — о 21:15 делегацію УПЦ МП там зустріли священнослужителі Чернівецької єпархії. З Чернівців святиню передадуть у Києво-Печерську лавру та в єпархії УПЦ МП.
Православна Церква України і Українська Греко-Католицька Церква про прибуття вогню поки не повідомили.
- 15 квітня у Старому місті Єрусалима у Храмі Гробу господнього у Велику суботу, напередодні Великодня, зійшов Благодатний вогонь. Церемонію сходження очолював Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ. Біля храму збиралися тисячі християн, навіть були незначні сутички. Доступ до храму, однак, обмежили через занадто великий потік людей. Всередину пустили 1 800 вірян, включно з журналістами.
- Раніше повідомлялось, що митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень (16 квітня) в Києво-Печерській лаврі.