У пʼяти областях зафіксували сезонне підняття води в річках — підтоплені 500 городів і подвірʼїв

На території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей спостерігається сезонне підняття рівня води в річках.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 15 квітня.

Ідеться про річки Дніпро, Десна, Сейм, Припʼять, Горинь і Західний Буг. Підтоплені приблизно 500 городів і подвірʼїв. ДСНС заявляє, що ситуація контрольована.

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Також через підняття рівня води виникли проблеми з транспортним сполученням до 30 населених пунктів (29 у Чернігівській, один у Київській), рятувальники організували обʼїзд до цих населених пунктів.