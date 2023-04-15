У пʼяти областях зафіксували сезонне підняття води в річках — підтоплені 500 городів і подвірʼїв

На території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей спостерігається сезонне підняття рівня води в річках.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 15 квітня.
Ідеться про річки Дніпро, Десна, Сейм, Припʼять, Горинь і Західний Буг. Підтоплені приблизно 500 городів і подвірʼїв. ДСНС заявляє, що ситуація контрольована.
Також через підняття рівня води виникли проблеми з транспортним сполученням до 30 населених пунктів (29 у Чернігівській, один у Київській), рятувальники організували обʼїзд до цих населених пунктів.
- Напередодні влада Київщини попередила про затоплення заплавних і прирічкових територій в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. У Черкаській області вже теж підтоплені низка прирічкових сіл. У Чернігівській області — найбільший паводок за останні 10 років.