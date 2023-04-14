На Чернігівщині прогнозують найбільший паводок за останні 10 років — 7 населених пунктів уже підтопило

У Чернігівській області прогнозується найбільший паводок за останні 10 років. Востаннє вода піднімалася на такий рівень у 2013 році.

Про це на брифінгу розповів очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

За його словами, уже 7 населених пунктів підтоплені, ще 22 — у зоні ризику.

«Найкритичніша ситуація сьогодні по річці Дніпро. І ми бачимо, якщо далі вода підніматиметься, а такі прогнози в нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкають понад 4 тисячі людей», — зазначив він

Чаус наголосив, що вода продовжує прибувати. У разі потреби, там готуються до евакуації людей.

Напередодні влада Київщини попередила про затоплення заплавних і прирічкових територій у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. У Черкаській області вже теж підтоплені низка прирічкових сіл.