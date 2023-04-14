Нідерланди опублікували список військової допомоги для України. Туди ввійшли танки та кораблі

Міноборони Нідерландів оприлюднило список військової допомоги для Сил оборони України. Там вказано те, що вже поставили Україні, і те, що планують. Загальна вартість наданої допомоги зараз становить €1,2 мільярда.

Військова техніка, озброєння та спорядження

Станом на 5 квітня 2023 року відомо про таку допомогу від Нідерландів:

танки Т-72 (45 одиниць), броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць), розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking. Танки Leopard 1 спільно з Данією та Німеччиною (щонайменше 100 одиниць);

системи вогневої підтримки (самохідні гаубиці PzH 2000 (8 одиниць) та 120-мм міномети;

системи протиповітряної оборони: дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети та ракетні комплекси протиповітряної оборони, зокрема Stinger;

індивідуальна зброя (ручні кулемети різних калібрів, гвинтівки та пістолети);

боєприпаси (різні види малокаліберних боєприпасів для індивідуальної зброї та боєприпаси для бойових машин і артилерійських систем, протитанкові боєприпаси, такі як LAW і Panzerfaust);

датчики та чутливі пристрої: різні типи безпілотників із комплектуючими (143 одиниці), радари та системи виявлення, такі як наземні датчики, а також 1 037 одиниць приладів нічного бачення, включно з тепловізорами;

мостові системи Baileybruggen (15 одиниць) та понтонні системи М3 (6 одиниць);

польові кухні (31 одиниця);

транспортні засоби (загалом 441 одиниця, зокрема 4-тонні вантажівки, автомобілі Amarok і машини швидкої допомоги);

обладнання для розмінування: одна установка для розмінування Scanjack і дві установки Bozena, міношукачі та інше обладнання;

6 кораблів, зокрема 2 міношукачі класу Alkmaar;

польові госпіталі (10 одиниць);

намети (300 одиниць);

агрегати (676 одиниць);

запчастини для різних типів транспортних засобів і систем (озброєння);

матеріально-технічне забезпечення (два крани, 10 екскаваторів і 21 автонавантажувач);

індивідуальне спорядження (одяг, шоломи, бронежилети та пайки);

товари медичного призначення (індивідуальні аптечки та ліки);

паливо.

Підготовка українських військових

Операція «Інтерфлекс» — це базова військова підготовка, яку українські військові проходять у Великій Британії. Туди Нідерланди відправили десятки інструкторів.

Європейська навчальна місія EUMAM — під час місії тренують цілі українські батальйони та бригади. Цим займаються, зокрема, і військовослужбовці з Нідерландів. У квітні майже 60 нідерладців навчатимуть українські піхотні роти.

Розслідування воєнних злочинів

Нідерланди створили групу судово-медичних експертів, у якій приблизно 40 фахівців розслідують воєнні злочини в Україні. Вони працюють на замовлення України під прапором Міжнародного кримінального суду (МКС).

Невійськова підтримка

Нідерланди надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, виділяють кошти на ремонтні роботи, підтримують сільське господарство України, розслідують порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права.