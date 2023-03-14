Україна отримає від Нідерландів два протимінні кораблі

Нідерланди передадуть для потреб Військово-морських сил України два протимінні кораблі класу Alkmaar.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен на зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

Основне призначення цих кораблів — виявлення, класифікація та знищення морських мін. Кораблі пройшли глибоку модернізацію в першому десятиріччі 2000-х для оновлення своїх спроможностей, перебувають у відмінному стані та виконують завдання за призначенням. Судна цього класу входять до складу постійно діючих корабельних протимінних груп НАТО.

Також нідерландська сторона заявила, що готова навчати екіпажі цих кораблів.

Протимінний корабель класу Alkmaar. Wikimedia

Нідерландська телевізійна служба новин RTL Nieuws пише, що у другій половині 2023 року Нідерланди розпочнуть підготовку українських військових для використання цих кораблів. Самі судна Україна отримає у 2025 році.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен також повідомила, що Нідерланди передадуть Україні десантно-мостову бойову машину, за допомогою якої можна наводити мости.