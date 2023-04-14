Словаччина заборонила переробку і продаж українського зерна — у ньому виявили пестициди

Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку зерна, імпортованого з України.

У партії зерна з України вагою 1 500 тонн знайшли пестицид, який не дозволений в ЄС і негативно впливає на здоровʼя людей. Міністерство ініціювало перевірку всього зерна та борошна з України, які вже зберігаються у Словаччині.

Також країна проінформує всі держави ЄС про партію, яка не відповідає санітарним вимогам.

Міністр Самуель Влчан розкаже про інцидент послу України Мирославу Кастрану, міністрам сільського господарства країн «Вишеградської четвірки», Румунії та Болгарії на спільній зустрічі 14 квітня.