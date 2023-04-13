Угорщина ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО під час весінньої сесії парламенту

Парламент Угорщини під час весінньої сесії буде голосувати за ратифікацію угоди про вступ Швеції до НАТО.

Про це в інтервʼю заявив Мате Кочіш — лідер фракції правлячої партії «Фідес».

«Ми не будемо останньою країною, яка ухвалить рішення про вступ Швеції, і не через нас вони будуть поза НАТО на якийсь час довше», — додав Кочіш.

Віг додав, що дебати щодо членства Швеції в НАТО були не між фрацією та урядом, а саме всередині фракції. «Багато хто вказував, наприклад, що останніми роками шведські та фінські політики та урядовці регулярно наклепували на Угорщину, висували неправдиві звинувачення, говорили про нас образливу неправду і навіть вимагали у Брюсселі виведення коштів», — пояснив очільник фракції.

Коли саме відбудеться засідання щодо голосування за ратифікацію угоди про вступ Швеції до НАТО — поки невідомо.