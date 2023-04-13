Рада ЄС погодила виділення мільярда євро на боєприпаси для України

Рада Європейського Союзу погодила виділення мільярда євро в рамках Європейського фонду миру на боєприпаси для Сил оборони України.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Ця сума дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни існуючих замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.
«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських Збройних сил на мільярд євро. Немає кращого прояву єдиної рішучості та непохитності ЄС у продовженні підтримки законного права України на самооборону від жорстокого російського агресора», — зазначив верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.