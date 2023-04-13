Мультсеріал «Рік і Морті» створюють у форматі аніме. Премʼєра відбудеться вже цього року

Мультсеріал «Рік і Морті» цього року зроблять у форматі аніме. Його можна буде подивитися на платформі Max телеканалу HBO.

Співавтора мультсеріалу Джастіна Ройланда, що озвучував обох головних персонажів — Ріка та Морті, усунули від виробництва, але поки що американська компанія Warner Bros. і платформа для перегляду серіалів Adult Swim не розповіли, хто їх озвучуватиме.