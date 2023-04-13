Мультсеріал «Рік і Морті» створюють у форматі аніме. Премʼєра відбудеться вже цього року

Мультсеріал «Рік і Морті» цього року зроблять у форматі аніме. Його можна буде подивитися на платформі Max телеканалу HBO.
Співавтора мультсеріалу Джастіна Ройланда, що озвучував обох головних персонажів — Ріка та Морті, усунули від виробництва, але поки що американська компанія Warner Bros. і платформа для перегляду серіалів Adult Swim не розповіли, хто їх озвучуватиме.
- У січні 2023 року стало відомо, що співавтор мультсеріалу «Рік і Морті» Джастін Ройланд очікує суду за звинуваченням у домашньому насильстві проти колишньої дівчини.
- Однак уже в березні 2023 року прокуратура зняла звинувачення зі співавтора серіалу «Рік і Морті» Джастіна Ройланда, бо забракло доказів. Факт домашнього насилля довести не вдалося.
- Джастін Ройланд і Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний сітком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд. На Cartoon Network наразі показали 6 сезонів серіалу. Відомо, що мультфільм продовжили на сьомий сезон. Очікують, що він вийде у 2023 році.