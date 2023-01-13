Співавтора «Ріка і Морті» Джастіна Ройланда судитимуть за звинуваченням у домашньому насильстві

Cпівавтор мультсеріалу «Рік і Морті» Джастін Ройланд очікує суду за звинуваченням у домашньому насильстві проти колишньої дівчини.

Про це пише The Guardian.

Ройланда звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі шляхом погрози, шахрайства, насильства або обману. Імʼя жінки не повідомляють. Джастін Ройланд не визнав себе винним.

Інцидент стався в січні 2020 року, а в травні того ж року Ройланду висунули звинувачення, але тоді справа не потрапила в поле зору журналістів. У четвер, 12 січня 2023 року, відбулося досудове слухання, про яке дізналися NBC News.

Ройланд має повернутися до суду у квітні. Дату слухання ще не призначили.