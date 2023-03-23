Прокуратура зняла звинувачення зі співавтора серіалу «Рік і Морті» Джастіна Ройланда — не вистачило доказів

Прокуратура Каліфорнії через нестачу доказів зняла звинувачення зі співавтора серіалу «Рік і Морті» Джастіна Ройланда. Факту домашнього насилля довести на вдалося.

Про це пише The New York Times.

Речниця окружного прокурора повідомила, що на рішення вплинула «інформація, котра раніше не була оприлюднена». Наступне засідання у справі Ройланда відбудеться у квітні. Справу, найімовірніше, закриють.

Ройланда у побоях та позбавленні волі звинувачувала його колишня партнерка. У матеріалах суду йшлося, що інцидент мав місце в січні 2020 року. Сам Ройланд усі звинувачення заперечував, але зазнав репутаційних втрат. Телеканали Adult Swim і Cartoon Network розірвали з ним контракти, а Warner Bros. Discovery планує замінити озвучку від Ройланда у сьомому сезоні.