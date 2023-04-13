Астрономи виявили стародавній квазісупутник Землі

Астрономи виявили астероїд 2023 FW13, який обертається навколо Сонця синхронно із Землею. Як і Місяць, він є ще одним стародавнім супутником нашої планети.

Про це пише Space.

Цей астероїд перебуває поблизу Землі з 100 року до нашої ери і залишатиметься там принаймні до 3700 року нашої ери.

Учені вперше помітили 2023 FW13 28 березня за допомогою оглядового телескопа Pan-STARRS, що розташований на вершині сплячого вулкана Халеакала на Гаваях. Згодом його існування підтвердили зі ще одного телескопа на Гаваях і Національної обсерваторії Кітт-Пік і SkyCenter на горі Леммон в Арізоні.

Space

Журналіст французького видання Futura — Inspirons lʼavenir Адрієн Коффіне зʼясував, що 2023 FW13 обертається навколо Сонця за той самий час, що й Земля, і водночас рухається навколо нашої планети. Він зробив висновок, що цей космічний камінь є квазімісяцем.

Астероїд 2023 FW13 має приблизно 20 метрів у діаметрі. Щороку він наближається до Землі на 15 мільйонів кілометрів. Водночас найближча точка місячної орбіти відносно Землі — 360 тисяч кілометрів.