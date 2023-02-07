Космічний телескоп «Джеймс Вебб» випадково виявив крихітний астероїд між Марсом і Юпітером

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» (JWST) виявив у поясі астероїдів, який дрейфує між Марсом і Юпітером, раніше не відомий крихітний астероїд.
Про це пише Science Alert.
Поки що безіменний шматок каменю завбільшки лише від 100 до 200 метрів є, ймовірно, найменшим обʼєктом, який коли-небудь помічав JWST.
Це відкриття ще не підтверджено, але у разі підтвердження це буде один із найменших астероїдів, коли-небудь виявлених у Головному поясі. Фіксація таких малих астероїдів дуже важлива для подальшого вивчення обʼєктів у поясі.
Наразі астрономи точно знають про існування понад 600 тисяч астероїдів Головного поясу та попередньо ідентифікували ще майже 550 тисяч, але, за оцінками вчених, їх може бути мільйони й мільйони, більшість із яких зовсім невеликі.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів. Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Джеймс Вебб» великі надії — він допоможе значно глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- Пояс астероїдів — це «бублик» із каміння, який розташований у Сонячній системі, від 329 мільйонів до 478,7 мільйона кілометрів від Сонця. Середня відстань між астероїдами у цьому поясі оцінюється приблизно в 965 600 кілометрів.