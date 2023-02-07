Космічний телескоп «Джеймс Вебб» випадково виявив крихітний астероїд між Марсом і Юпітером

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» (JWST) виявив у поясі астероїдів, який дрейфує між Марсом і Юпітером, раніше не відомий крихітний астероїд.

Про це пише Science Alert.

Поки що безіменний шматок каменю завбільшки лише від 100 до 200 метрів є, ймовірно, найменшим обʼєктом, який коли-небудь помічав JWST.

Це відкриття ще не підтверджено, але у разі підтвердження це буде один із найменших астероїдів, коли-небудь виявлених у Головному поясі. Фіксація таких малих астероїдів дуже важлива для подальшого вивчення обʼєктів у поясі.

Наразі астрономи точно знають про існування понад 600 тисяч астероїдів Головного поясу та попередньо ідентифікували ще майже 550 тисяч, але, за оцінками вчених, їх може бути мільйони й мільйони, більшість із яких зовсім невеликі.