Астрономи NASA знайшли між Марсом і Юпітером «темні астероїди», наповнені водою

Науковці Американського космічного агентства NASA виявили «темні астероїди» між Марсом та Юпітером. Вони містять воду, а за характеристиками нагадують карликову планету Церера.

Про це пише The Byte.

Ці астероїди пористі, як і Церера. На думку дослідників, це означає, що вони не були достатньо гарячими, щоб перетворитися на скелю після утворення.

За хімічним складом нові астероїди відрізняються від уламків космічного каміння, яке знаходили на Землі. Імовірно, через те, що «темні» камені скидають більшу частину речовини, згоряючи в атмосфері планети.

«Темні астероїди» такі самі старі, як Сонячна система. Астрономи припускають, що саме вони могли доставити воду на Землю.