США запровадили нові санкції проти росії

США запровадили чергові санкції проти росії і ще більше обмежують її доступ до міжнародної фінансової системи через посередників та їхній бізнес.

Про це Міністерство фінансів оголосило 12 квітня.

«Поки Кремль шукає способи обійти багатосторонні санкції та експортний контроль, Сполучені Штати та наші союзники й партнери продовжуватимуть руйнувати схеми ухилення, які підтримують путіна на полі бою», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У списку — понад 120 організацій та фізичних осіб у 20 країнах. Зокрема, під санкціями опинилася приватна військова компанія «Патріот», яка повʼязана з міністром оборони росії Сергієм Шойгу та конкурує з «ПВК Вагнера», а також віцепремʼєр росії Марат Хуснуллін й «Юнармія».

Також у списку китайська компанія China HEAD Aerospace Technology, яка продає супутникові зображення. За даними Держдепартаменту, вона постачала супутникові знімки України організаціям, які повʼязані з «ПВК Вагнера» та її головою Євгеном Пригожиним.

Під санкціями опинилась і китайська King-Pai Technology HK Co, Ltd, яка була постачальником для кількох підприємств військово-промислового комплексу росії.

США також ввели санкції щодо компанії російського бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова USM Holdings, а також її організацій. Серед них — оператор мобільного звʼязку «Мегафон», найбільший у росії виробник залізняку «Металоінвест» (включаючи дочірні компанії «Металоінвесту» у Швейцарії та ОАЕ), оператор Удоканського мідного проєкту в росії та узбецький виробник цементу Алішера Усманова «Ахангаранцемент».

Американський Мінфін також запровадив санкції щодо Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який базується в Будапешті і чий контрольний пакет акцій належить росії (ось детальніше про цей банк).

«Присутність МІБ у Будапешті дозволяє росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі й відчиняє двері для зловмисної діяльності Кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій», — пояснив американський Мінфін.

Також під санкціями опинилась компанія з надання трастових послуг Sequoia Treuhand Trust Reg, що базується в Ліхтенштейні, її клієнтами є російські еліти, зокрема Геннадій Тимченко.