Росіяни влаштували в Угорщині шпигунське кубло під виглядом банку. Акціонери не можуть забрати гроші, безпека Європи під загрозою, а Будапешту, здається, так нормально. За матеріалом BalkanInsight

Сімнадцятого лютого банк заявив про хакерську атаку, внаслідок якої від посадовців Міжнародного інвестиційного банку розіслали фейкові листи. У відповідь на запити журналістів 25 лютого Гергель Гуляш, керівник апарату премʼєр міністра Віктора Орбана, сказав, що банк у дуже складній ситуації та невідомо, чи можна його врятувати. За два дні, 27 лютого, угорське інформагентство Hvg.hu з посиланням на внутрішні документи банку повідомило, що в середині грудня один з керівників попереджав інших про можливе банкрутство найближчим часом. Дефіцит у першому кварталі року був настільки серйозним, що його не перекрив би навіть продаж кредитного портфелю. Документи з витоку свідчать, що банк уже попросив про допомогу. Міністр економічного розвитку Угорщини, який входить до правління МІБ, лобіював міністра фінансів Бельгії на розмороження активів банку. Їх бельгійська фінансова компанія Euroclear заморозила після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Та Бельгія відмовила, бо вважається, що члени правління банку повʼязані з урядом росії, тож на них діють європейські санкції. МІБ наполягає, що витік інформації — фейк. Але є й факт: майже відразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну в банку почалися проблеми, і це добре задокументовано. «Російський шпигунський банк» — так МІБ часто називають у західних медіа. Він повʼязаний з колишніми та теперішніми розвідниками. Зокрема, правління банку очолює Микола Косов, син радянської шпигунки Олени Косової.

МІБ створили на початку 1970-х як радянську Раду економічної взаємодопомоги. Вона мала сприяти торгівлі та розвитку. Після 1990-го банк на два десятиліття впав у сплячку, а у 2010-х його реанімував путін. Можливо, тоді, коли Кіпр перестав бути надійним місцем, де росіяни могли ховати гроші. Статутний капітал МІБ — €2 мільярди, що небагато для банку. Але його активи не перевіряються, і скільки грошей він насправді обробляє — невідомо. «Він працює з готівкою, а отже, може відмивати гроші у великих масштабах, — каже Андраш Рац, експерт з росії та непостійний член Німецької ради з міжнародних відносин. — Штаб-квартира банку в Угорщині має дуже широкий імунітет. Вона може запрошувати необмежену кількість людей, і вони можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною». Коли росія почала повномасштабне вторгнення, ЄС заморозив активи МІБ, а рейтингові агентства Fitch і Moody’s знизили його рейтинг до «сміттєвого» рівня. Чехія, Словаччина, Румунія та Болгарія оголосили, що виходять з банку, з країн ЄС у ньому залишилася Угорщина. Тепер найбільшим акціонером МІБ є росія — вона має 45,5%. Угорщина тримає 25,2%, ще 5% контролюють Куба, Монголія та Вʼєтнам. Цього року, коли Румунія та Болгарія покинуть банк, росія може стати його мажоритарним акціонером. МІБ вважатиметься російським і потрапить під санкції Євросоюзу. Акція протесту проти путіна та МІБ біля штаб-квартири банку в Будапешті. 1 березня 2022 року. У січні 2023 року, після зборів правління, банк повідомив, що домовився з росією про зниження її частки в капіталі. Тобто частки інших країн-учасниць збільшаться, а нові держави зможуть приєднатися до МІБ. Виглядало б логічним, якби доєдналася Сербія. У 2021 році уряд країни підписав із банком меморандум, щоб стати його акціонером. Та про купівлю акцій нічого невідомо. BalkanInsight запитав про це у МІБ та сербського уряду, але відповіді не отримав. Інсайдер, близький до уряду, сказав виданню, що Белград не поспішає приєднуватися до банку, щоб не відштовхнути європейські країни під час переговорів із Косовим. Членство в МІБ зашкодить репутації Сербії.