ET: Пакистан надає Україні військову допомогу. У квітні відправить судна з оборонним спорядженням

У квітні Пакистан відправить для Сил оборони України 230 контейнерів з військовим спорядженням через порт з міста Карачі. The Economic Times стверджує, що військову допомогу перевозитимуть судна MV Bokram та MV Kherson.

У виданні додають: кораблі, які перевозять зброю з Пакистану в Україну, зокрема танки й ракети, часто йдуть під прапорами США і ЄС, а прибувають в основному в польські та німецькі порти.

Рік тому, за даними ET, Велика Британія використала пакистанські авіабази як повітряний міст для постачання озброєння в Україну через Румунію.

Також у ET наголошують, що Пакистан продовжує допомагати Україні навіть тоді, коли сам просить у росії допомоги в оновленні своїх авіаційних двигунів.