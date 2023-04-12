Керівника Черкаської єпархії УПЦ МП відправили під домашній арешт. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі

Соснівський районий суд міста Черкаси відправив черкаського митрополита УПЦ МП Феодосія відправили під домашній арешт на 60 діб. Про це повідомляє «Суспільне».

У лютому Служба безпеки України повідомила митрополиту Феодосію про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Під його керівництвом адміністратор сайту єпархії публікував матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих публікаціях представники рф навʼязували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим.