Четверо добровольців проживуть цілий рік у симуляторі Марсу

Чотири добровольці проведуть цілий рік у симуляторі Марсу в космічному центрі NASA. Він відтворює умови, з якими зіткнуться учасники першої експедиції на Червону планету.

Про це пишуть Metro та BBC.

Симулятор Mars Dune Alpha площею 1 700 квадратних футів розташований в Космічному центрі NASA імені Джонсона. Там є спальні, вбиральні, кухня, вітальня, зони для медичних оглядів і для відпочинку, фітнесу та роботи, а також станція для вирощування їжі та генератор кисню. Ось як це виглядає:

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Добровольці проводитимуть експерименти, вирощуватимуть їжу та займатимуться фізичними вправами, а також регулярно проходитимуть випробування, щоб науковці могли дізнатися, як рік на Марсі позначиться на їхньому тілі.

Учасники експерименту зіштовхнуться зі стресовими ситуаціями, такими як брак ресурсів, ізоляція та відмова обладнання. Крім того, вони вийдуть у відкритий космос за допомогою віртуальної реальності. Перша команда добровольців прибуде в симулятор у червні. Усього там побувають три різні екіпажі.

Прийом заявок на першу місію завершився у 2021 році. Учасники мали бути громадянами США з постійним місцем проживання, віком від 30 до 55 років, мати ступінь магістра в галузі STEM або дворічний досвід роботи у цій сфері, чи принаймні тисячу годин польотів на реактивному літаку.