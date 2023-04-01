Арабські науковці створили деталізовану мапу Марсу. Вони використали знімки найсучаснішої бортової системи EXI

Марсіанський апарат Об’єднаних Арабських Еміратів створив нову мапу Марсу, яка показує особливості ландшафту планети.

Про це пише Центр космічної науки Абу-Дабі.

Цей атлас допоможе вченим пояснити, як Марс став сухим і непридатним для життя попри те, що колись там було багато води.

Щоб створити мапу, дослідники використали дані понад 3 000 спостережень із найсучаснішої бортової системи зображення Hope, Emirates Exploration Imager (EXI).

NYU Abu Dhabi

На знімках видно полярні крижані шапки, гори й неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярда років тому були наповнені водою в рідкому стані.

Орбітальна система Hope – перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу.