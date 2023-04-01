Арабські науковці створили деталізовану мапу Марсу. Вони використали знімки найсучаснішої бортової системи EXI

Марсіанський апарат Об’єднаних Арабських Еміратів створив нову мапу Марсу, яка показує особливості ландшафту планети.
Про це пише Центр космічної науки Абу-Дабі.
Цей атлас допоможе вченим пояснити, як Марс став сухим і непридатним для життя попри те, що колись там було багато води.
Щоб створити мапу, дослідники використали дані понад 3 000 спостережень із найсучаснішої бортової системи зображення Hope, Emirates Exploration Imager (EXI).
На знімках видно полярні крижані шапки, гори й неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярда років тому були наповнені водою в рідкому стані.
Орбітальна система Hope – перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу.
- У лютому 2023 року марсохід NASA Curiosity сфотографував ознаки стародавнього озера на поверхні Червоної планети. Дослідники кажуть, що це найточніший доказ наявності води та хвиль, який їм вдалося побачити за всю місію.
- Раніше цей марсохід Curiosity знайшов на Марсі, у кратері Гейл, коштовний камінь опал. Вчені припустили, що колись у кратері була вода, бо цей камінь складається переважно з води та кремнезему. На Землі такі камені утворюються в гейзерах і гарячих джерелах, а також на дні океанів та інших водойм.