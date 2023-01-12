Марсохід Curiosity знайшов на Червоній планеті коштовне каміння

Попередник нового марсохода Perseverance, Curiosity, який досліджує Червону планету вже 10 років, знайшов у кратері Гейл коштовний камінь опал.

Про це повідомляє Space.com.

Кратер розташований на екваторі, де небагато марсіанського водяного льоду, на відміну від полюсів.

Марсохід передав отримані дані дослідникам, які проаналізували їх. Як зʼясувалося, на знімках були опали — це наштовхнуло дослідників на припущення, що колись у кратері була вода, бо цей камінь складається переважно з води та кремнезему.

За словами фізика Тревіса Гебріела, який працював в Університеті Аризони, розломи на поверхні Марсу, де знайшли опал, були одними з останніх місць на планеті з великою кількістю рідкої води.

На Землі подібні камені утворюються в гейзерах і гарячих джерелах, а також на дні океанів та інших водойм.