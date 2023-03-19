У Великій Британії інженери створили бетон для будівництва на Марсі. Він удвічі міцніший за звичайний

Інженери з Манчестерського університету створили спеціальний бетон для будівництва на Марсі. Він складається з пилу і картопляного крохмалю та вдвічі міцніший за звичайний.

Про це пише Popular Mechanics.

Новий бетон назвали StarCrete, його міцність при стисканні — 72 мегапаскалі.

Картопляний крохмаль змішують з марсіанським пилом, який містить магнієву сіль — це значно збільшує міцність бетону. А сам хлорид магнію легко видобути на поверхні Червоної планети.

На Землі з такого бетону будувати не можна — він зруйнується через воду, але такий матеріал стане в нагоді на Марсі, де не буває дощів.