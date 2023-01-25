NASA випробує ядерний двигун для майбутніх польотів на Марс

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів (DARPA), Пентагон і NASA працюють над створенням ядерного ракетного двигуна для польотів на Марс. Перші випробування можуть відбутися вже у 2027 році.

Про це пише CNN.

«DARPA та NASA мають довгу історію плідної співпраці в просуванні технологій — від ракети «Сатурн V», яка вперше доставила людей на Місяць, до роботизованого обслуговування та дозаправки супутників», — сказала директор DARPA доктор Стефані Томпкінс.

Дослідження NASA в галузі ядерних теплових ракетних двигунів почалися ще 1959 року. Програма 1960-х років під назвою компанія «Ядерний двигун для ракетних транспортних засобів» навіть прагнула продемонструвати технологію в космосі, але плани не реалізували через обмеження фінансування.

Ядерний ракетний двигун конструктивно схожий на реактори надводних і підводних кораблів, у яких виробляється енергія і забезпечує тягу, необхідну для руху ракети в космосі.

Новий двигун, за даними NASA, буде в три або й більше разів ефективніший за існуючі рідинні ракетні двигуни. На думку інженерів, ядерний двигун може дозволити космічним кораблям подолати середню відстань 225 мільйонів кілометрів між Землею і Марсом набагато швидше, ніж це можливо сьогодні.