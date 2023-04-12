PAP: Франція блокує рішення ЄС щодо боєприпасів для України

За інформацією польського агентства PAP, Франція блокує одноголосне рішення Європейського Союзу фінансувати поставки боєприпасів для України. Париж хоче отримувати відшкодування й за ті боєприпаси, яких Київ не просить.
Європейський фонд миру має видати €2 мільярди на фінансування боєприпасів. Половина суми піде на відшкодування постачань зі складів країн ЄС, але їхніх запасів недостатньо, тому виникла ідея купувати боєприпаси за межами Євросоюзу — проти цього виступила Франція.
До того ж Париж заблокував рішення ЄС щодо другого мільярда євро. Його планували спрямувати на спільні замовлення в європейській промисловості, тобто фактично в Польщі, Франції та Німеччини.
На саміті ухвалили, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів України, тоді як Франція хоче викреслити це положення й отримувати кошти за ті боєприпаси, про які Україна не просила.
Деякі європейські дипломати вважають, що протести Франції — це просування інтересів місцевих оборонних компаній.
Через це більшість європейських країн відкидають позицію Парижу.
- 20 березня міністри закордонних справ та оборони країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи про поставки боєприпасів для України. Ідеться про закупівлю мільйона снарядів для Сил оборони України.
- 6 квітня стало відомо, що в ЄС не можуть домовитися, хто вироблятиме боєприпаси для України: європейські компанії чи зовнішні.
- Нині оборонна промисловість Євросоюзу здатна виготовляти приблизно 25 тисяч снарядів на місяць. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на місяць потрібно близько 90-100 тисяч боєприпасів 155 і 105 калібрів, щоб відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ.