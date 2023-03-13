Bloomberg: Євросоюз наступного тижня підпише план спільної закупівлі боєприпасів для України

Європейський Союз наступного тижня планує підписати план спільної закупівлі боєприпасів для України. Але серед країн досі тривають дискусії щодо механізмів фінансування.

Про це пише Bloomberg.

Це питання планують обговорити під час засідання міністрів оборони та міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу наступного тижня. Також його винесуть на саміт лідерів країн ЄС.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель пропонував виділити мільярд євро з Європейського фонду миру на передачу Україні боєприпасів із наявних у Європі запасів. Ще один мільярд можна буде витратити на спільну закупівлю снарядів країнами ЄС.

Але наразі незрозуміло, які обсяги будуть доступні для України і чи буде цього достатньо. В Україні заявляють, що потрібно близько мільйона боєприпасів на рік, тоді як європейська оборонна промисловість може виготовляти близько 25 тисяч снарядів на місяць.

Також країни поки не можуть визначитися з механізмом фінансування. Одні хочуть купувати боєприпаси через Європейське оборонне агентство, а інші — виділяти кошти з Європейського фонду миру. Також невідомо, скільки саме коштів повинна буде виділити кожна держава ЄС.