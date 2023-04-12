«Укрпошта» випустила благодійну рамку з маркою «Русскій воєнний корабль» і хоче зібрати мільйон на дрони

«Укрпошта» зробила благодійну рамку з маркою «Русскій воєнний корабль, іди нахуй» до річниці її випуску.

Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

«Найпрекрасніше те, що через два дні після офіційного введення марки в обіг пророцтво збулося — крейсер «Москва» пішов на дно. Вашою вірою та «Нептуном», звісно», — зазначив він.

Благодійну рамку з відбитком штемпеля «Перший день», яким гасили марку на київському головпоштамті, випустили, щоб зібрати гроші на дрони для Сил оборони України. Усього доступна тисяча примірників, кожен коштує 1 600 гривень, з них 1 000 витратять на дрони. Таким чином «Укрпошта» хоче зібрати мільйон гривень.