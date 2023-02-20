«Укрпошта» випустить марку до річниці повномасштабної війни

«Укрпошта» відкрила попереднє замовлення на нову марку до річниці початку повномасштабної війни. «ПТН ПНХ» — саме таку назву матиме нова марка.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Тираж марки — 250 000 аркушів (у кожному по шість марок), але дату відкриття продажу пошта поки тримає у таємниці.

На марці зображено репродукцію графіті Бенксі, залишеної ним на стіні зруйнованого будинку в Бородянці, на якій хлопчик перемагає дзюдоїста.

«Майбутнє — в особі хлопчика, обовʼязково переможе минуле, яке застрягло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує. Або, як сказав президент на Мюнхенській конференції минулого тижня, Давид переможе Голіафа», — написав Смілянський у соцмережах.