Канада передасть Україні тисячі штурмових гвинтівок, кулемети та мільйони набоїв

Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги. Йдеться про передачу 38 кулеметів, 21 тисячі штурмових гвинтівок та понад 2,4 мільйона набоїв.

Відповідну заяву зробила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

«Ми надаємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності», — наголосила Ананд.