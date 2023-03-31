Україна отримала від Канади кредит на суму $1,8 млрд. Ці гроші призначені для фінансування видатків державного бюджету, повідомило Міністерство фінансів.

Кредит надається на 10 років, під ставку у 1,5% річних.

«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України — сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», — прокоментував кредитування міністр фінансів Сергій Марченко.

Гроші надійшли в рамках кредитного договору, підписаного з Канадою у червні 2022 року.