Мінінфраструктури: Росіяни довели виконання «зернової угоди» до критичного стану. Вони блокують інспекції

У Міністерстві інфраструктури кажуть, що росіяни грубо порушують домовленості у рамках «зернової угоди». Вони фактично блокують інспекції суден.

Про це у коментарі The Guardian розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Він розповів, що спільна комісія Туреччини, ООН та росії погоджує назви суден, які мають проходити інспекції. Але у вівторок жодних інспекцій не було, оскільки росіяни викреслили погоджені назви і вписали туди інші з черги в 50 суден. У результаті — у вівторок жодне судно не пройшло інспекцію.

Васьков каже, що такі дії фактично означають блокаду.

«Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно», — наголосив заступник міністра.

За його словами, якщо така ситуація не зміниться, то ціни на продовольство у світі зростуть на 15%.