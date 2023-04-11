У Херсоні тролейбуси зробили безкоштовними

У Херсоні від 11 квітня проїзд у тролейбусах став безкоштовним. Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Безкоштовно користуватися комунальним транспортом можуть не тільки мешканці міста, але й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи.

У місті 10 квітня запустили 20 тролейбусів на трьох маршрутах:

8 маршрут «вул. Полтавська (мікрорайон Житлоселище) — вул. Залаегерсег»;

9 маршрут «пл. Білозерська — пл. Ганнібала»;

12 маршрут «вул. Володимира Великого (мікрорайон Таврійський) — вул. Залаегерсег»;

Ці тролейбусні маршрути курсують з 07:20 до 17:30.

12 березня в Херсонській області на підконтрольній Україні території на один місяць скасували заборону на торгівлю алкоголем.